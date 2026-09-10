Бензин підбирається до 90 грн на деяких АЗС: скільки коштує пальне 10 вересня
Великі мережі автозаправних станцій продовжують підіймати ціни на пальне. На деяких АЗС бензин і дизель знову додав в ціні.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 10 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
Як змінилися цінники за добу
У мережі WOG всі види бензину та дизельного пального подорожчали рівно на 1,00 грн/л. Звичайний А-95 оператор вже реалізує по 87,90 грн/л.
Державна "Укрнафта" також підняла ціни на всі види бензину та дизелю на 1,00 грн/л. При цьому мережа традиційно залишається найвигіднішою серед названих гравців ринку.
На OKKO та SOCAR вартість усіх видів пального за добу залишилася повністю ідентичною до показників 9 вересня.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 10 вересня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 96,90 грн
- Бензин Pulls 95: 89,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 86,90 грн
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 96,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 97,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
- Бензин 95 Євро: 87,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 97,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 96,90 грн
- Бензин NANO 95: 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- ДП NANO Extro: 99,90 грн
- ДП NANO: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 84,90 грн
- Бензин А-95: 81,90 грн
- Бензин А-92: 79,90 грн
- ДП (Energy): 93,90 грн
- ДП: 91,90 грн
- Газ: 42,90 грн