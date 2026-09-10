Бензин підбирається до 90 грн на деяких АЗС: скільки коштує пальне 10 вересня

Великі мережі автозаправних станцій продовжують підіймати ціни на пальне. На деяких АЗС бензин і дизель знову додав в ціні.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 10 вересня - у матеріалі РБК-Україна .

Як змінилися цінники за добу

У мережі WOG всі види бензину та дизельного пального подорожчали рівно на 1,00 грн/л. Звичайний А-95 оператор вже реалізує по 87,90 грн/л.

Державна "Укрнафта" також підняла ціни на всі види бензину та дизелю на 1,00 грн/л. При цьому мережа традиційно залишається найвигіднішою серед названих гравців ринку.

На OKKO та SOCAR вартість усіх видів пального за добу залишилася повністю ідентичною до показників 9 вересня.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 10 вересня, четвер

OKKO

Бензин Pulls 100: 96,90 грн

Бензин Pulls 95: 89,90 грн

Бензин А-95 Євро: 86,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Євро: 87,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 97,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 96,90 грн

Бензин NANO 95: 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

ДП NANO Extro: 99,90 грн

ДП NANO: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"