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Почему горючее подорожало почти на 40% за год: объяснение НБУ

19:00 10.09.2026 Чт
3 мин
Удорожание нефти и дефицит дизтоплива ударили по ценам
aimg Анастасия Мацепа
Фото: Цены на топливо в Украине в августе продолжили расти (Getty Images)

По данным Госстата, в августе 2026 года топливо в Украине подорожало на 38,7% в годовом исчислении. В Национальном банке объяснили, что на динамику цен повлиял резкий рост мировых цен на нефть в конце июля, а также дефицит дизельного горючего в начале августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Нацбанка.

Главное:

  • Горючее в августе подорожало на 38,7% за год.
  • Цены на бензин продолжили расти.
  • Дизтопливо дорожало в начале августа из-за дефицита, но впоследствии стало дешеветь.
  • Стабилизации цен на дизтопливо способствовало увеличение объемов импорта.
  • Общая инфляция в Украине в августе составила 8,1% в годовом исчислении.

В августе 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 8,1% в годовом исчислении, свидетельствуют обнародованные 9 сентября данные Госстата. В то же время одним из главных факторов, из-за которых показатель оказался несколько выше прогноза НБУ, стало ощутимее, чем ожидалось, подорожание горючего.

По данным Госстата, инфляция горючего в августе ощутимо ускорилась – до 38,7% в годовом исчислении. Основной толчок ценам дало резкое удорожание бензина и дизельного горючего в конце июля. Это произошло на фоне скачка мировых цен на нефть, объясняют в Нацбанке.

В августе бензин продолжил дорожать. С дизельным топливом ситуация была иной: в первой половине месяца его цена выросла из-за дефицита, однако во второй половине начала снижаться и стабилизировалась.

В НБУ связывают это с увеличением объемов импорта дизтоплива, что помогло улучшить его предложение на внутреннем рынке.

Также в начале августа стабилизировались цены на газ. Этому способствовало поступление более дешевого импортного ресурса.

В то же время другие составляющие потребительской инфляции демонстрировали более сдержанную динамику. Рост цен на сырые продукты питания в августе замедлился до 1% в годовом исчислении, в том числе благодаря новому урожаю овощей. Мясо и помидоры дешевели из-за достаточного предложения.

Фото: динамика изменений цен (скриншот из отчета Госстата)

Базовая инфляция осталась на уровне 8,1%. Темпы удорожания услуг, напротив, замедлились до 13,4% в годовом исчислении.

В НБУ отмечают, что ценовое давление остается повышенным из-за последствий российской военной агрессии. Атаки на логистическую, производственную и энергетическую инфраструктуру увеличивают расходы предприятий и ограничивают внутреннее предложение товаров и услуг.

Напомним,по состоянию на 10 сентября на АЗС цены на горючее остаются высокими. В частности, на OKKO бензин А-95 Евро стоит 86,90 грн. за литр, Pulls 95 – 89,90 грн., дизель Евро – 96,90 грн., а автогаз – 44,90 грн. На WOG бензин 95 Евро продается по 87,90 грн, дизель Евро-5 – по 97,90 грн, газ – по 45,50 грн.

На SOCAR А-95 стоит 86,90 грн/литр, дизель NANO – 97,90 грн, автогаз – 44,90 грн. В ''Укрнафте'' цены ниже: А-95 – 81,90 грн, дизель – 91,90 грн, автогаз – 42,90 грн за литр.

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