Почему горючее подорожало почти на 40% за год: объяснение НБУ

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Горючее в августе подорожало на 38,7% за год.

Цены на бензин продолжили расти.

Дизтопливо дорожало в начале августа из-за дефицита, но впоследствии стало дешеветь.

Стабилизации цен на дизтопливо способствовало увеличение объемов импорта.

Общая инфляция в Украине в августе составила 8,1% в годовом исчислении.

В августе 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 8,1% в годовом исчислении, свидетельствуют обнародованные 9 сентября данные Госстата. В то же время одним из главных факторов, из-за которых показатель оказался несколько выше прогноза НБУ, стало ощутимее, чем ожидалось, подорожание горючего.

По данным Госстата, инфляция горючего в августе ощутимо ускорилась – до 38,7% в годовом исчислении. Основной толчок ценам дало резкое удорожание бензина и дизельного горючего в конце июля. Это произошло на фоне скачка мировых цен на нефть, объясняют в Нацбанке.

В августе бензин продолжил дорожать. С дизельным топливом ситуация была иной: в первой половине месяца его цена выросла из-за дефицита, однако во второй половине начала снижаться и стабилизировалась.

В НБУ связывают это с увеличением объемов импорта дизтоплива, что помогло улучшить его предложение на внутреннем рынке.

Также в начале августа стабилизировались цены на газ. Этому способствовало поступление более дешевого импортного ресурса.

В то же время другие составляющие потребительской инфляции демонстрировали более сдержанную динамику. Рост цен на сырые продукты питания в августе замедлился до 1% в годовом исчислении, в том числе благодаря новому урожаю овощей. Мясо и помидоры дешевели из-за достаточного предложения.

Фото: динамика изменений цен (скриншот из отчета Госстата)

Базовая инфляция осталась на уровне 8,1%. Темпы удорожания услуг, напротив, замедлились до 13,4% в годовом исчислении.

В НБУ отмечают, что ценовое давление остается повышенным из-за последствий российской военной агрессии. Атаки на логистическую, производственную и энергетическую инфраструктуру увеличивают расходы предприятий и ограничивают внутреннее предложение товаров и услуг.