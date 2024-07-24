UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому олімпійське перемир'я між Росією та Україною неможливе: поясненні SPRAVDI

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Олімпійське перемир'я між Україною та Росією неможливе через цинічність та підступність Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SPRAVDI.

Як нагадує SPRAVDI, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав Україну та Росію до перемир’я на час літньої Олімпіади в Парижі 26 липня - 11 серпня.

Зокрема з аналогічним закликом звертались президент Франції Еммануель Макрон та папа Римський Франциск.

"Олімпійське перемир’я - гарна і давня традиція, яка бере початок з античних часів. У 1993 році Генасамблея ООН рекомендувала дотримуватися перемир’я у період, що починається за 7 днів до відкриття і завершується через 7 днів після закриття кожної Олімпіади", - пояснює Telegram-канал. 

Україна, своєю чергою, шанує олімпійські традиції й ніколи не розв'язувала з власної ініціативи війни. Водночас Російська Федерація вже не раз вдавалась до збройних конфліктів невдовзі після Олімпійських змагань

  • напад на Грузію під час відкриття літніх ігор в Пекіні у 2008-му;
  • агресія проти України під час зимових ігор в Сочі у 2014-му;
  • повномасштабне вторгнення невдовзі після завершення зимових ігор у Пекіні у 2022-му.

"Москва і не думала дотримуватися олімпійського перемир’я у 2024 році. Вже декілька тижнів російські війська посилено намагаються прорвати українську оборону, атакують бомбами і ракетами українські міста", - додає SPRAVDI. 

Пропозиції щодо перемир'я на час Олімпіади

У квітні Макрон виступив з пропозицією припинити війни у світі на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Керівництво України висловило свою позицію з цього приводу, зазначивши, що для Російської Федерації такі домовленості не матимуть сили. Чиновники вважають, що країна-агресор може скористатися перемир'ям для подальшого інтенсивного захоплення українських територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні