Олимпийское перемирие между Украиной и Россией невозможно из-за циничности и коварства Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SPRAVDI.
Как напоминает SPRAVDI, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию к перемирию на время летней Олимпиады в Париже 26 июля - 11 августа.
В частности с аналогичным призывом обращались президент Франции Эммануэль Макрон и папа Римский Франциск.
"Олимпийское перемирие - хорошая и давняя традиция, которая берет начало с античных времен. В 1993 году Генассамблея ООН рекомендовала соблюдать перемирие в период, который начинается за 7 дней до открытия и завершается через 7 дней после закрытия каждой Олимпиады", - объясняет Telegram-канал.
Украина, в свою очередь, чтит олимпийские традиции и никогда не развязывала по собственной инициативе войны. В то же время Российская Федерация уже не раз прибегала к вооруженным конфликтам вскоре после Олимпийских соревнований:
"Москва и не думала придерживаться олимпийского перемирия в 2024 году. Уже несколько недель российские войска усиленно пытаются прорвать украинскую оборону, атакуют бомбами и ракетами украинские города", - добавляет SPRAVDI.
В апреле Макрон выступил с предложением прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже.
Руководство Украины выразило свою позицию по этому поводу, отметив, что для Российской Федерации такие договоренности не имеют силы. Чиновники считают, что страна-агрессор может воспользоваться перемирием для дальнейшего интенсивного захвата украинских территорий.
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