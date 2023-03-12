ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому одноразові газові балони не можна перезаправляти самостійно: роз'яснення ДСНС

Новость на русском →
Україна, Неділя 12 березня 2023 12:00
Чому одноразові газові балони не можна перезаправляти самостійно: роз'яснення ДСНС Фото: ртувальники нагадали правила експлуатації одноразових газових балонів (ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

Одноразові газові балони зручно використовувати та зберігати вдома. Тож подекуди люди перезаправляють їх самостійно, сподіваючись зекономити, однак робити це дуже небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути", - попереджають рятувальники.

До того ж за даними відомства, при перезаряджанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу.

Тому рятувальники просять купувати газові балони лише у ліцензованих точках продажу.

"Перевіряйте сертифікат якості та неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!" - рекомендують в ДСНС.

Як повідомлялося, раніше в ДСНС попереджали, що туристичні пальники та газові балони можуть бути небезпечними для використання. Рятувальники розповіли, як зрозуміти, що вони несправні.

Нагадаємо, раніше у ДСНС зазначили, що українці частіше стали використовувати газові балончики, а ті - частіше почали вибухати у багатоповерхівках. Рятувальники розповіли чому це відбувається.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації