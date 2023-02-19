ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зрозуміти, що газовий балон небезпечний для використання: поради ДСНС

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 14:00
Як зрозуміти, що газовий балон небезпечний для використання: поради ДСНС Фото: газовий балон після вибуху (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

У ДСНС попереджають, що туристичні пальники та газові балони можуть бути небезпечними для використання. Там розповіли, як зрозуміти, що вони несправні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зрозуміти, що з газовим пальником щось не так?

  • ви спонукаєте періодичні неконтрольовані спалахи полум'я. Це може статися через несправність балончика або самого пальника і може призвести до вибуху;
  • полум'я мимоволі згасає;
  • при використанні газового пальника ви чуєте шипіння та відчуваєте запах газу;
  • балон не надійно кріпиться до пальника чи навіть від'єднується самостійно;
  • балон нагрівається під час використання.

Якщо ви помічаєте щось із вищезгаданого, слід зупинити використання пальника.

У ДСНС також зазначають, що балони та засоби альтернативного нагріву слід купувати виключно в ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуватися інструкцій виробника.

Нагадаємо, раніше у ДСНС зазначили, що українці частіше стали використовувати газові балончики, а ті - частіше почали вибухати у багатоповерхівках. Рятувальники розповіли чому це відбувається.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС газова плита Вибух
NEWS
ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде