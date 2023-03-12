Почему одноразовые газовые баллоны нельзя перезаправлять самостоятельно: разъяснение ГСЧС

Одноразовые газовые баллоны удобно использовать и хранить дома. Поэтому иногда украинцы перезаправляют их самостоятельно, надеясь сэкономить, однако делать это очень опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Стенки в таких баллонах тонкие, ведь рассчитаны именно на одноразовое использование. Они могут не выдержать повторную заправку и взорваться", - предупреждают спасатели.

К тому же по данным ведомства, при перезаряжании баллона есть большая вероятность повредить клапан, что приведет к утечке газа.

Поэтому спасатели просят покупать газовые баллоны только в лицензированных точках продаж.

"Проверяйте сертификат качества и неукоснительно следуйте инструкциям производителя!" - рекомендуют в ГСЧС.

Как сообщалось, ранее в ГСЧС предупреждали, что туристические горелки и газовые баллоны могут быть опасны для использования. Спасатели рассказали, как понять, что они неисправны.

Напомним, ранее в ГСЧС отметили, что украинцы чаще стали использовать газовые баллончики, а те - чаще стали взрываться в многоэтажках. Спасатели рассказали, почему это происходит.