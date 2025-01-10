Чому в новий пакет допомоги США заклали не всі схвалені Конгресом кошти: відповідь Пентагону

Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) зберігає двопартійну підтримку України. В питанні допомоги Києву Вашингтон повинен балансувати між власними потребами й тим, що він може зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Важливо розуміти, що це повноваження влади - використовувати ці кошти. Я не буду спекулювати про те, що може зробити наступна адміністрація. Але ми знаємо, що в нашому Конгресі є сильна двопартійна підтримка України... Ми повністю усвідомлюємо важливість боротьби України для безпеки всіх нас", - заявив Райдер.

Відповідаючи на питання про те, чи не вичерпані запаси озброєння Штатів в питанні допомоги Україні, Райдер відповів, що США завжди потрібно балансувати між власними потребами й тим, що вони готові зробити для Києва.

"Але знову ж таки, важливо наголосити, що тут не лише Сполучені Штати. Це міжнародні зусилля, підкріплені 50 країнами, які об’єдналися для підтримки України", - додав він.

Допомога Україні з боку США

30 грудня 2024-го Штати оголосили про виділення Україні 3,4 мільярда допомоги. Тоді ж пакет підтримки включав системи ППО, артилерію й інше критично важливе озброєння.

Вже 8 січня США заявили про фінальний пакет підтримки Києва від адміністрації президента США Джо Байдена на суму 500 млн доларів. Водночас близько 3,8 млрд доларів, що були закладені Конгресом, залишаються невикористаними.