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Почему в новый пакет помощи США заложили не все одобренные Конгрессом средства: ответ Пентагона

Пятница 10 января 2025 12:44
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Почему в новый пакет помощи США заложили не все одобренные Конгрессом средства: ответ Пентагона Фото: Патрик Райдер, спикер Пентагона (facebook.com/Patrick-S-Ryder)
Автор: Сергей Пышкин

Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) сохраняет двухпартийную поддержку Украины. В вопросе помощи Киеву Вашингтон должен балансировать между собственными потребностями и тем, что он может сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера в интервью "Радио Свобода".

"Важно понимать, что это полномочия власти - использовать эти средства. Я не буду спекулировать о том, что может сделать следующая администрация. Но мы знаем, что в нашем Конгрессе есть сильная двухпартийная поддержка Украины... Мы полностью осознаем важность борьбы Украины для безопасности всех нас", - заявил Райдер.

Отвечая на вопрос о том, не исчерпаны ли запасы вооружения Штатов в вопросе помощи Украине, Райдер ответил, что США всегда нужно балансировать между собственными потребностями и тем, что они готовы сделать для Киева.

"Но опять же, важно подчеркнуть, что здесь не только Соединенные Штаты. Это международные усилия, подкрепленные 50 странами, которые объединились для поддержки Украины", - добавил он.

Помощь Украине со стороны США

30 декабря 2024-го Штаты объявили о выделении Украине 3,4 миллиарда помощи. Тогда же пакет поддержки включал системы ПВО, артиллерию и другое критически важное вооружение.

Уже 8 января США заявили о финальном пакете поддержки Киева от администрации президента США Джо Байдена на сумму 500 млн долларов. В то же время около 3,8 млрд долларов, которые были заложены Конгрессом, остаются неиспользованными.

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