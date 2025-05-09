Чому новим Папою Римським обрали саме Лева ХІV: експерт пояснив критерії відбору

За словами Дзюбанського, Лев XIV більше ніж 20 років працював в Латинській Америці в якості пастора та місіонера. Також він є добрим менеджером, якому колишній Папа Римський Франциск, після введення його в сан кардинала, доручив бути відповідальним за призначення усіх єпископі світу, що є дуже великою відповідальністю.

Ще одним досягнення Лева XIV було й те, що він відповідав за менеджмент у майже 50 країнах августинських монастирів, оскільки сам є монахом-августинцем.

"Тобто він як пастор, як менеджмент, як керівник і як богослов, він же себе дуже добре проявив. Це, напевно, були такі критерії, якими і керувалися кардинали, коли вони голосували за цього кардинала", - пояснив експерт.