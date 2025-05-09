Чому новим Папою Римським обрали саме Лева ХІV: експерт пояснив критерії відбору

Під час обрання нового Папи Римського головну роль відіграла саме компетентність кардинала Роберта Френсіса Прево в багатьох ватиканських структурах.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів богослов та експерт з міжрелігійного діалогу Тарас Дзюбанський.
За словами Дзюбанського, Лев XIV більше ніж 20 років працював в Латинській Америці в якості пастора та місіонера. Також він є добрим менеджером, якому колишній Папа Римський Франциск, після введення його в сан кардинала, доручив бути відповідальним за призначення усіх єпископі світу, що є дуже великою відповідальністю.
Ще одним досягнення Лева XIV було й те, що він відповідав за менеджмент у майже 50 країнах августинських монастирів, оскільки сам є монахом-августинцем.
"Тобто він як пастор, як менеджмент, як керівник і як богослов, він же себе дуже добре проявив. Це, напевно, були такі критерії, якими і керувалися кардинали, коли вони голосували за цього кардинала", - пояснив експерт.
7 травня кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав з метою обрання нового Папи. Перша спроба завершилась безрезультатно, проте вже наступного вечора вдалося досягти згоди, і над Сикстинською капелою з'явився білий дим, що означало - нового Папу Римського обрано.
Ним став кардинал Роберт Френсіс Прево. Як папське ім’я він узяв ім’я Лев XIV. Він став першим Папою Римським в історії, що є громадянином США.
В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.