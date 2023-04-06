Чому Німеччина довго не хотіла давати Україні зброю: відповідь екс-посла Мельника

На питання, чи відіграли в цьому плані такі фактори як психологічно-історичний, економічних зв'язків, агентури чи тісних особистих зв'язків з керівництвом РФ, він відповів, що "це комплекс усіх названих елементів та деяких інших факторів".

"Але головний критерій, напевно, полягав у тому, що німці нашу країну не хотіли бачити повноправним суб'єктом, а українців - культурною нацією (Kulturnation), готовою боротися за свою державність", - сказав Мельник.

На його думку, Росія для Німеччини була, є і залишатиметься великою державою, ключовим геополітичним гравцем на континенті, "щоб там не говорили у Берліні зараз про Путіна".

"Німці вже зараз помаленьку готуються до нового поствоєнного світопорядку, і - повірте мені - Росія у цьому пасьянсі нікуди не зникне, Москва й надалі відіграватиме визначальну роль", - стверджує Мельник.

Він зазначає, що німецькі політичні еліти цього не приховують навіть зараз.

"Україна ж не відігравала для Берліна якогось особливого значення. Якщо точніше, ми слугували свого роду випробувальним майданчиком в плані поступального утвердження Німеччини як великої держави, маю на увазі зокрема її посередницьку роль у Нормандському переговорному процесі", - підсумував Мельник.

Нагадаємо, нещодавно віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек засудив Берлін за повільністю у питанні передачі Україні танків та додав, що це відбулось "трохи запізно".

Додамо, також канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово піддавався критиці за зволікання з передачею Україні важкого озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.