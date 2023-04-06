Почему Германия долго не хотела давать Украине оружие: ответ экс-посла Мельника

На вопрос, сыграли ли в этом плане такие факторы как психологически-исторические, экономические связи, агентуры или тесные личные связи с руководством РФ, он ответил, что "это комплекс всех названных элементов и некоторых других факторов".

"Но главный критерий, наверное, заключался в том, что немцы нашу страну не хотели видеть полноправным субъектом, а украинцев - культурной нацией (Kulturnation), готовой бороться за свою государственность", - сказал Мельник.

По его мнению, Россия для Германии была, есть и будет оставаться большим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, "чтобы там не говорили в Берлине сейчас о Путине".

"Немцы уже сейчас потихоньку готовятся к новому послевоенному миропорядку, и - поверьте мне - Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль", - утверждает Мельник.

Он отмечает, что германские политические элиты этого не скрывают даже сейчас.

"Украина же не играла для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великого государства, имею в виду, в частности, ее посредническую роль в Нормандском переговорном процессе", - подытожил Мельник.

Напомним, недавно вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек осудил Берлин из-за промедлений в вопросе передачи Украине танков и добавил, что это произошло "немного поздно".

Добавим, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подвергался критике за промедление с передачей Украине тяжелого вооружения.

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