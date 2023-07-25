ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. ЗСУ за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратних кілометри на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито просунулися під час наступальних операцій у районі Сватового 24 липня. ISW не спостерігала жодних візуальних підтверджень цьому, російські заяви можуть бути спробою перебільшити заявлені досягнення.

Повідомляється, що українські сили провели обмежені контратаки в районі Сватового 24 липня. Геолокаційні кадри, показують, що російські війська нібито здійснили незначне просування на південь від Кремінної.

Український Генштаб повідомив, що російські сили здійснили невдалу наземну атаку на захід від Кремінної поблизу Торського. Повідомляється, що українські війська продовжували обмежені наступальні дії поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Українські війська повідомили, що відбили російські атаки на північний захід від Оріхово-Василівки, поблизу Богданівки, на південь від Іванівського і на захід від Кліщіївки.

Україна проводила контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута і, як повідомляється, станом на 24 липня просувалася вперед. Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська за минулий тиждень звільнили чотири квадратних кілометри на Бахмутському напрямку і продовжують повільно, але впевнено просуватися.

Російський "воєнкор" заявив, що українські сили просунулися в напрямку Оріхово-Василівки, вийшли на околиці Кліщіївки та впритул до Андріївки. Російські джерела стверджували, що під Кліщіївкою точаться інтенсивні бої.

Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ відчувають значні труднощі з обороною позицій на південному фланзі Бахмута через відсутність ротації та ефективної української радіоелектронної боротьби.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Невельського, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки. Маляр заявила, що російські війська продовжують вести наступальні дії для встановлення контролю над Авдіївкою та Мар'їнкою.

"Південна вісь"

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська досягли успіху на невизначених ділянках Новодарівка - Приютне та Новосілка - Старомайорське на південь від Великої Новосілки.

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Рівнопілля (10 км на південний захід від Великої Новосілки) та Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" стверджує, що українські сили просунулися на 1,7 км до північно-східної околиці Роботиного. Маляр повідомила, що українські війська провели успішні наступальні дії на південний схід від Оріхова на рубежах Новоданилівка - Вербове і Мала Токмачка - Вербове та на південь від Оріхова на рубежі Новоданилівка - Роботине.

24 липня російські війська не здійснювали жодних заявлених або підтверджених наземних атак у західній частині Запорізької області.