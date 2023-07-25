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Почему наступление севернее Бахмута медленнее, чем на юге: объяснение Череватого

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Донецкая область, Вторник 25 июля 2023 13:15
Почему наступление севернее Бахмута медленнее, чем на юге: объяснение Череватого Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины продвигаются севернее Бахмута, однако значительно медленнее, чем на юге. Это происходит из-за определенных природных препятствий и лучшей подготовки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Там (севернее Бахмута - ред.) враг лучше подготовлен. Там есть и природные определенные, в том числе водные препятствия, мы сейчас все не можем раскрывать. Но работа там тоже продолжается и со временем ее будет видно, несмотря на то, что враг готовит все, чтобы замедлить наше движение", - сказал Череватый.

Он также подчеркнул, что продвижение ВСУ к северу от Бахмута происходит. Кроме того, продолжаются определенные подготовительные мероприятия, которые "дадут о себе знать несколько позже".

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным отчета ISW, ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. В частности, украинские защитники за прошлую неделю освободили от оккупантов четыре квадратных километра в этом направлении.

Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Украинские военные поразили 9 артиллерийских средств противника.

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