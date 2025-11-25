Чому НАБУ не могло протидіяти виїзду Міндіча: відповідь Кривоноса

Він наголосив, що повідомлення прикордонникам про можливий виїзд могло призвести до витоку інформації.

"Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон… Ніхто б не чекав, поки ми б їхали півтори години до кордону, його б все одно пропустили прикордонники", - зазначив він.

Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив про можливі витоки інформації під час операції.

"Стосовно витоків. У нас під час цієї операції було кілька етапів витоків інформації", - зазначив він.

За його словами, відкрито два кримінальні провадження та проводиться службове розслідування щодо ймовірного витоку через прокурорів САП.

"Частина фігурантів у неділю (за день до обшуків, - ред.) заїхала в Україну, а одна людина (Міндіч, - ред.) виїхала. Ми розуміємо, що були зустрічі перед цим, на яких він проговорював, що в понеділок його не буде. Нам потрібно встановити, чи був витік інформації, чи був він попереджений про обшуки", - сказав Клименко.

Він також зазначив, що вилучено телефони фігурантів для аналізу їхнього вмісту.

"По певним епізодам витік дійсно був. Зараз ми встановлюємо, хто може бути причетний", - додав Клименко.