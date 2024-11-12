Чому можуть видати повістку у громадському місці: пояснення ТЦК

Там пояснили, що у разі перевірки документів, коли виявляються порушення військового обліку або розбіжності між наявними документами та даними системи "Оберіг", громадянам пропонують з'явитися до районного ТЦК та СП.

Зазначається, що ця пропозиція оформлюється у вигляді повістки, яка передбачає уточнення персональних даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Що відбувається у разі відмови

Якщо військовозобов'язана особа відмовляється отримати повістку, старший групи оповіщення складає акт про відмову, який засвідчують підписами два інші члени групи.

Цей акт передають керівнику ТЦК, що може призвести до притягнення особи до адміністративної відповідальності.

У ТЦК додали, що у випадку відмови громадянина прослідувати до відділу ТЦК та СП, поліцейський, який є частиною групи оповіщення, може здійснити адміністративне затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК.

Раніше ми повідомляли про те, скільки військовозобов'язаний може перебувати у ТЦК після затримання. Відомо, що у відділку поліції особу можуть тримати лише три години. Подробиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.