Почему могут выдать повестку в общественном месте: объяснение ТЦК

Там объяснили, что в случае проверки документов, когда выявляются нарушения военного учета или разногласия между имеющимися документами и данными системы "Оберег", гражданам предлагают явиться в районный ТЦК и СП.

Отмечается, что это предложение оформляется в виде повестки, предусматривающей уточнение персональных данных или прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Что происходит в случае отказа

Если военнообязанное лицо отказывается получить повестку, старший группы оповещения составляет акт об отказе, удостоверяющий подписями два других члена группы.

Этот акт передается руководителю ТЦК, что может привести к привлечению лица к административной ответственности.

В ТЦК добавили, что в случае отказа гражданина проследовать в отдел ТЦК и СП, полицейский, являющийся частью группы оповещения, может осуществить административное задержание лица и доставку его в ближайший ТЦК.

Ранее мы сообщали о том, сколько военнообязанных может находиться в ТЦК после задержания. Известно, что в отделении полиции человек может держать всего три часа. Подробности - читайте в материале РБК-Украина.