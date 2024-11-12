Почему могут выдать повестку в общественном месте: объяснение ТЦК

В Украине идет мобилизация. Вручение повесток в общественном городе – одна из процедур оповещения военнообязанных граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.
Там объяснили, что в случае проверки документов, когда выявляются нарушения военного учета или разногласия между имеющимися документами и данными системы "Оберег", гражданам предлагают явиться в районный ТЦК и СП.
Отмечается, что это предложение оформляется в виде повестки, предусматривающей уточнение персональных данных или прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
Если военнообязанное лицо отказывается получить повестку, старший группы оповещения составляет акт об отказе, удостоверяющий подписями два других члена группы.
Этот акт передается руководителю ТЦК, что может привести к привлечению лица к административной ответственности.
В ТЦК добавили, что в случае отказа гражданина проследовать в отдел ТЦК и СП, полицейский, являющийся частью группы оповещения, может осуществить административное задержание лица и доставку его в ближайший ТЦК.
Ранее мы сообщали о том, сколько военнообязанных может находиться в ТЦК после задержания. Известно, что в отделении полиции человек может держать всего три часа. Подробности - читайте в материале РБК-Украина.
Также добавим, что в Украине доступна возможность оформления отсрочки в онлайн-формате.
Пока это могут сделать не все категории граждан. Однако в Министерстве обороны уже планируется расширение перечня лиц, которые могли бы удобно и своевременно обновить свою отсрочку.
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