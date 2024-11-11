"Силова мобілізація". Скільки військовозобов'язаний може перебувати у ТЦК після затримання

У рамках мобілізації в Україні поліція на запит ТЦК може затримувати військовозобов'язаних. Зокрема, якщо людина не з'явилася за повісткою - поліція отримує запит, щоб її доставили до військкомату.

За словами Істоміна, затримання може здійснюватися за деяких обставин. Наприклад, людину зупинили на блокпості для перевірки даних. Проте згодом службовці з'ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК та СП. У такому разі її затримують та доставляють у військкомат.

"Другий варіант - коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому разі може статися так зване "затримання без перевірки документів". Поліція вже знає, де перебуває особа, і документи перевіряти немає потреби", - розповів Істомін.

Скільки триває затримання

Істомін також пояснив, що в рамках адміністративного затримання людину можуть тримати у відділенні поліції лише три години. Водночас під час мобілізації після адмінзатримання доставляють не до поліції, а до ТЦК.

"У ТЦК людина може знаходитися необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправки до навчального центру, якщо вона буде мобілізована. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з'ясується, що у нього немає підстав для відстрочки і він не заброньований, його може бути мобілізовано після адміністративного затримання", - пояснив Істомін.