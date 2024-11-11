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Онлайн-відстрочка в "Резерв+": десятки тисяч українців вже її отримали

Понеділок 11 листопада 2024 19:21
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Онлайн-відстрочка в "Резерв+": десятки тисяч українців вже її отримали Фото: Резерв+ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Послуга онлайн-відстрочки, яка доступна у застосунку "Резерв+", вже отримала популярність серед громадян. Від початку запуску її оформили десятки тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

Він уточнив, що відстрочку в онлайн-форматі вже оформило 100 тисяч осіб.

Умєров наголосив на тому, що це не просто статистичні дані, а показник важливих змін у сфері військового обліку, який підтримує прозорість та економить час, звільняючи користувачів від зайвої бюрократії.

Послуга наразі доступна студентам, аспірантам, докторантам, а також особам з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення.

Також Умєров повідомив, що невдовзі в застосунку "Резерв+" буде додано нову категорію для оформлення онлайн-відстрочок.

Так, за його словами, вже незабаром з'явиться можливість онлайн подання заяви на відстрочку для багатодітних батьків, що відповідає актуальним потребам суспільства.

"Впроваджуючи цифрові рішення, ми будуємо зручну і прозору систему військового обліку для всіх", - зазначив міністр оборони України.

Нагадаємо, що перед впровадженням нової функції у додатку "Резерв+" був проведений її бета-тест.

Раніше у ТЦК розповіли про те, коли та за яких умов мобілізація в Україні може бути завершена.

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