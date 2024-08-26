Чому можуть позбавити статусу безробітного: у центрі зайнятості назвали причини

Реєстрація безробітних

Для отримання статусу безробітного в Україні необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості з відповідною заявою та пакетом документів. Процедура регулюється Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 446 від 30 березня 2023 року.

Щоб зареєструватися необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, документ про освіту, та військовий квиток (за необхідності). Подати заяву можна особисто у центрі зайнятості або в електронній формі через Портал "Дія" чи сайт Державної служби зайнятості за наявності електронного підпису.

Підстави для скасування статусу безробітного

Граничні терміни перебування у статусі зареєстрованого безробітного в Україні не встановлені. Однак, реєстрація безробітного може бути припинена на підставах, визначених статтею 45 Закону України "Про зайнятість населення" та пунктом 32 Порядку № 446.

Центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного з дня, коли:

особа стає зайнятою (крім участі в громадських роботах тимчасового характеру, суспільно корисних роботах під час воєнного стану, або інших виключеннях, зазначених в законодавстві)

укладається трудовий договір (контракт) чи цивільно-правовий договір про виконання робіт або надання послуг

особа самостійно забезпечує себе роботою

призначається виплата грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам

призначається допомога на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи, яка потребує постійного нагляду

призначається допомога особі, яка доглядає за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю І групи чи похилого віку, яка потребує постійного стороннього догляду

особа займається іншою діяльністю згідно із Законом України "Про зайнятість населення"

видано наказ (розпорядження) про поновлення на роботі

особа вступає на навчання за денною формою (крім професійного навчання за направленням центру зайнятості)

призивається на військову службу або альтернативну службу

суд засудив особу до позбавлення волі, обмеження волі, арешту

досягнуто пенсійного віку або призначено пенсію за віком на пільгових умовах чи за вислугу років

подано заяву про бажання здійснювати догляд за дитиною до трьох років

подано заяву про припинення реєстрації

визнано особу нездатною до трудової діяльності

виявлено подання недостовірних даних

особа виконує оплачувану роботу, крім випадків, передбачених законодавством

припиняє професійне навчання без поважних причин

відмовляється від двох пропозицій підходящої роботи

смерть особи або визнання її померлою, безвісно відсутньою, недієздатною

подано заяву про бажання отримувати соціальні послуги в іншому центрі зайнятості

відмовляється від суспільно корисних робіт під час воєнного стану

вдруге відмовляється від громадських робіт тимчасового характеру

отримано клопотання про достроковий вихід на пенсію

Під час воєнного стану припинення реєстрації не застосовується до членів добровольчих формувань, за умови підтвердження їх зайнятості на 40 годин на тиждень.

Статус безробітного можуть також скасувати у разі перетину державного кордону під час реєстрації безробітного:

з дня встановлення факту перетину кордону

з 15-го календарного дня безперервного перебування за межами України

з 61-го календарного дня перебування за межами України сукупно протягом року (винятки вказані в законодавстві)

з 31-го календарного дня безперервного перебування за межами України під час воєнного стану

Також можна позбавитися статусу безробітного, якщо не відвідувати центри зайнятості без поважних причин:

протягом 30 робочих днів з дня, що настає за днем рішення про таке відвідування

протягом 14 робочих днів після завершення громадських робіт або строкового трудового договору

протягом 14 робочих днів після закінчення професійного навчання

протягом 14 робочих днів після закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах

Під час воєнного стану, вимоги абзацу другого підпункту 3 не поширюються на осіб, зареєстрованих у районах бойових дій, за умови відвідування ними центру зайнятості протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану.

Зняти з реєстрації у центрі зайнятості також можуть з дня встановлення факту невиконання завдань індивідуального плану працевлаштування без поважних причин. Також лишитися без статусу безробітного з наступного дня після першого відвідування центру зайнятості після припинення чи скасування воєнного стану у разі неподання необхідних документів.