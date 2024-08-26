Чому можуть позбавити статусу безробітного: у центрі зайнятості назвали причини

Багато українців після початку повномасштабного військового вторгнення зі сторони Росії залишилися без роботи і людям часто доводиться ставати на облік у центрах зайнятості.
РБК-Україна дізналося у Державному центрі зайнятості, як довго можна перебувати в офіційному статусі та чому можуть його скасувати.
Для отримання статусу безробітного в Україні необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості з відповідною заявою та пакетом документів. Процедура регулюється Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 446 від 30 березня 2023 року.
Щоб зареєструватися необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, документ про освіту, та військовий квиток (за необхідності). Подати заяву можна особисто у центрі зайнятості або в електронній формі через Портал "Дія" чи сайт Державної служби зайнятості за наявності електронного підпису.
Граничні терміни перебування у статусі зареєстрованого безробітного в Україні не встановлені. Однак, реєстрація безробітного може бути припинена на підставах, визначених статтею 45 Закону України "Про зайнятість населення" та пунктом 32 Порядку № 446.
Центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного з дня, коли:
Під час воєнного стану припинення реєстрації не застосовується до членів добровольчих формувань, за умови підтвердження їх зайнятості на 40 годин на тиждень.
Статус безробітного можуть також скасувати у разі перетину державного кордону під час реєстрації безробітного:
Також можна позбавитися статусу безробітного, якщо не відвідувати центри зайнятості без поважних причин:
Під час воєнного стану, вимоги абзацу другого підпункту 3 не поширюються на осіб, зареєстрованих у районах бойових дій, за умови відвідування ними центру зайнятості протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану.
Зняти з реєстрації у центрі зайнятості також можуть з дня встановлення факту невиконання завдань індивідуального плану працевлаштування без поважних причин. Також лишитися без статусу безробітного з наступного дня після першого відвідування центру зайнятості після припинення чи скасування воєнного стану у разі неподання необхідних документів.
Раніше РБК-Україна писало, чому українцям можуть відмовляти у реєстрації статусу безробітного у центрі зайнятості.
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