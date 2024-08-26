Почему могут лишить статуса безработного: в центре занятости назвали причины

Многие украинцы после начала полномасштабного военного вторжения со стороны России остались без работы и людям часто приходится становиться на учет в центрах занятости.
РБК-Украина узнало в Государственном центре занятости, как долго можно находиться в официальном статусе и почему его могут отменить.
Для получения статуса безработного в Украине необходимо обратиться в любой центр занятости с соответствующим заявлением и пакетом документов. Процедура регулируется Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №446 от 30 марта 2023 года.
Чтобы зарегистрироваться, необходимо иметь с собой паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, документ об образовании и военный билет (при необходимости). Подать заявление можно лично в центре занятости или в электронной форме через Портал "Дія" или сайт Государственной службы занятости при наличии электронной подписи.
Предельные сроки нахождения в статусе зарегистрированного безработного в Украине не установлены. Однако регистрация безработного может быть прекращена по основаниям, определенным статьей 45 Закона Украины "О занятости населения" и пунктом 32 Порядка № 446.
Центр занятости прекращает регистрацию безработного со дня, когда:
Во время военного положения прекращение регистрации не применяется к членам добровольческих формирований при условии подтверждения их занятости на 40 часов в неделю.
Статус безработного могут также отменить при пересечении государственной границы при регистрации безработного:
Также можно избавиться от статуса безработного, если не посещать центры занятости без уважительных причин:
Во время военного положения требования абзаца второго подпункта 3 не распространяются на лиц, зарегистрированных в районах боевых действий, при условии посещения ими центра занятости в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.
Снять с регистрации в центре занятости могут также со дня установления факта невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства без уважительных причин. Также остаться без статуса безработного со следующего дня после первого посещения центра занятости после прекращения или отмены военного положения в случае непредставления необходимых документов.
Ранее РБК-Украина писало, почему украинцам могут отказываться в регистрации статуса безработного в центре занятости.
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