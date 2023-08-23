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Почему "Москва сити" часто попадает под атаки в РФ: что говорят в разведке

Москва, Среда 23 августа 2023 14:57
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Почему "Москва сити" часто попадает под атаки в РФ: что говорят в разведке Фото: в "Москва-сити" расположены центры принятия решений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Попадание неизвестных объектов в здания "Москва сити" можно объяснить тем, что именно там расположены учреждения, планирующие военные преступления государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Эти благородные неизвестные летающие объекты направляются исключительно на те объекты и учреждения, которые вовлечены в геноцидную войну современной России против Украины", - сказал он.

По его словам, это те места, где размещаются определенные спецслужбы, офисы, министерства.

"А также другие учреждения, привлеченные к реализации, планированию, контролю и совершении этой войны и военных преступлений", - добавил Юсов.

Цель ударов по территории РФ

Отвечая на вопрос, меняются ли настроения россиян из-за прилетов, Юсов сказал: "Конечно, подобные действия носят многоплановый характер и влияют сразу на несколько процессов. Кроме целей и военных результатов данных операций это и общественное настроение, информационный эффект, позиция рашистов на международном рынке вооружений и многие другие факторы. В частности, авторитет Путина перед его вероятными союзниками или государствами, еще поддерживающими контакты с ним".

Юсов считает, что нельзя серьезно относиться к диктатору, который даже в столице не может проконтролировать ситуацию и защитить небо.

"Насколько серьезно можно относиться ко "второй армии мира", если их стратегическая авиация, бомбардировщики взрываются и уничтожаются, даже не взлетая. О какой оборонке и продаже оружия можно говорить, если их современные комплексы С-400 так же прекрасно пылают. То есть дальше будет. Все в динамике. Украинские силы безопасности обороны работают. Работает ГУР", - добавил он.

Удары дронов по "Москва сити"

Напомним, дроны постоянно атакуют район в российской столице "Москва сити" в течение последнего месяца.

А одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Дроны попали в так называемые "правительственные башни", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи.

В ночь на 23 августа минимум один дрон врезался в здание в районе "Москва сити".

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