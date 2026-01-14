Почему в мороз сливают воду из батарей и как это спасает Киев: объяснение эксперта

Почему слив воды в Киеве - это не авария, а спасение системы, и как "ледовые пробки" могут блокировать тепло даже после включения света.

В комментарии РБК-Украина исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал, как работает система и улучшится ли ситуация в Киеве после потепления.

Главное про отопление:

если есть угроза замерзания воды в трубах, ее надо сливать ,

, если заполнять систему водой быстро - может быть гидроудар ,

, в низких домах тепло может быть без света ,

, на правом берегу Киева больше малых котельных, левый питается от крупных объектов.

Фото: зачем сливают воду из батарей и как это спасает систему (инфографика РБК-Украина)

- Слив воды из отопительной системы вызвал серьезное беспокойство у людей. Почему и насколько это нужно было делать?

- При замерзании вода увеличивает объем где-то примерно на 9%. Если вы помните, то несколько лет назад на мосту на Шулявке посрывало опоры и поразносило только потому, что была вода в опорах. Проще говоря, инженеры не сделали дырку, чтобы она стекла.

То же самое происходит с батареями и трубами. Поэтому, если есть угроза, что вода замерзнет, ее надо сливать. В принципе, это не сложная процедура, которую часто делают летом, когда ремонтируют батареи.

- Почему после возобновления отопления иногда появляются в системе пробки, протечки и аварии?

- Воздушные пробки возникают, когда воздух выплывать на воде. И если вверху системы есть такие пробки, то вода туда не доходит. Гораздо хуже, если у вас где-то в трубах осталась вода и она замерзла. Ледовая пробка гораздо хуже, чем воздушная, потому что надо найти точку, где она замерзла и как-то разогреть.

Протечки могут появляться, если есть авария или гидроудар. Если заполнение системы происходит слишком быстро, то мы можем получить гидроудар. Поэтому процесс заполнения водой внутренней системы должен происходить медленно, чтобы не произошло прорывов.

- Почему удары по электросетям приводят к отсутствию отопления, даже если котельные формально целы?

- Чтобы котельная могла раздать тепло должны работать циркуляционные насосы. Они есть на котельных, на централизованных центропунктах и могут быть на домах, особенно если дома высокие. В домах для внутренней циркуляции работают насосы. Поэтому когда нет электроснабжения то:

не могут работать котельные,

дома, которые будут иметь тепло на входе в дом не смогут его раздать.

Поэтому, если есть насосы раздачи тепла в доме - надо позаботиться о генераторах или батарейных блоках, чтобы их запитать и потом раздать тепло, которое заходит в дом, на верхние этажи.

- Можно ли подать тепло без электричества, хотя бы частично?

- Частично можно в низких домах. Мощностей насосов, которые есть на котельных, должно хватать для прокачки теплоносителя полностью по контуру микрорайона. Но в высотных домах это невозможно сделать.

- В каких районах Киева электросети наиболее уязвимы и почему?

- От района это не зависит. Во всех районах - куда прилетело там и проблеме. Сети были все в нормальном состоянии и нормально обслужены.

- Почему проблемы со светом и отоплением чаще возникают на левом берегу Киева? Связано ли это с особенностями сетей, или расположением энергообъектов?

- Туда просто чаще прилетает. Там несколько ТЭЦ, которые как раз и обслуживают левый берег.

- Есть ли различия в резервных мощностях между левым и правым берегом?

- Мне кажется, что на правом берегу дополнительных мощностей в виде малых котельных немного больше. То есть, если левый берег питается от крупных объектов, то на правом немножко больше малых котельных районного характера и они могут генерировать тепло вместо ТЭЦ.

- Станет ли ситуация с энерго- и теплоснабжением заметно лучше, когда морозы спадут?

- Теоретически станет. И если у нас прекратятся отрицательные температуры такие как есть, то исчезнет угроза оттаивания системы - это очень важно. Потому что у нас есть угроза замерзания воды в трубах и "разнесения" труб из-за этого. То есть исчезнет угроза разрушения системы.

Вместе с этим потребление тепла, электроэнергии будет меньше. Даже при наличии той же мощности можно будет запитать больше домов.

- Сколько понадобится времени, чтобы стабилизировать систему после сильных холодов?

- Чтобы ответить на этот вопрос - надо знать более подробно, что именно и как повреждено. Эта информация закрыта.

- Какие действия жильцов могут повредить системе отопления (самовольный слив воды, обогреватели и т.д.)?

- Повредить систему отопления нельзя, если туда не лазить. Сейчас большая угроза не со стороны жителей, а со стороны управляющих компаний, которые обслуживают дома. Они просто не в состоянии в такой короткий период обслужить так много домов, где возникают проблемы. У них инженеров рабочих не так много. Они просто не успевают, скажем так, добежать до всех слить воду, продуть систему.

- По каким признакам жителям стоит срочно обращаться в аварийные службы?

- Я бы сказал, что сигнализировать надо, если температура на входе воды в дом около нуля. Это единственное, на что я бы сейчас обратил внимание. Все остальное - за этим следят и все знают соответствующие службы. Но температуру трубы надо иметь чем измерить у людей таких приборов нет.

Теоретически на входе воды в дом может быть градусник, но я не уверен, что он работает так, как надо.