Почему мирные переговоры пока не имеют шансов на успех: объяснение источников РБК-Украина

Переговоры о завершении войны между Украиной и Россией практически не имеют шансов на успех в этом году. Ни одна из обсуждаемых мирных инициатив пока не устраивает обе стороны.

Еще несколько месяцев назад дипломатическая ситуация выглядела несколько иначе. Украина заметно нарастила интенсивность ударов по тылам РФ. Отсутствие оперативных прорывов окупантов на фронте и рост недовольства внутри России давали надежду, что Владимир Путин сядет за стол переговоров.

Однако активизация украинских ударов вызвала в Кремле обратный эффект - стремление достичь целей любой ценой. Москва готовит для украинцев еще одну тяжелую зиму, рассчитывая сломать тыл.

"У обеих сторон отсутствует стратегия выхода из войны", - констатировал собеседник издания в украинских властях.

Провал концепции "уступок" и идеи "Донниленда"

Почти год ушел на то, чтобы доказать Вашингтону неприемлемость добровольного выхода Украины со всей территории Донбасса (идеи в стиле "духа Анкориджа"). Эту позицию твердо разделяют и президент Владимир Зеленский и украинское общество.

Американские партнеры искренне не понимали такой принципиальности:

непонимание позиции. "Американцы нас много раз спрашивали: ну вот почему вы так уперлись в этот кусочек Донбасса, который на карте даже не найти?.. Отдайте - и будет вам мир", - рассказывал украинский переговорщик;

отсутствие ресурсов: американская сторона особенно удивлялась борьбе за регион, где нет значительных залежей нефти и газа.

Также не реализовался сценарий создания "Донниленда" - свободной экономической или демилитаризованной зоны на Донбассе. Украина была готова обсуждать этот компромисс, но его отвергла уже Москва.

Поиск новых форматов и визит из США

Пока украинские дипломаты ищут новые варианты, поскольку предыдущие концепции оказались нежизнеспособными.

"Мы сейчас находимся в поиске новых идей, поскольку старые не работают", - отметил собеседник издания среди переговорщиков.

Определенные надежды дипломаты возлагают на ожидаемый в августе визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. После столицы Украины они планируют посетить Москву.

"Когда они к нам приедут, будем сидеть и компоновать что-нибудь из разных вариантов", - описал планы собеседник издания с украинской стороны.