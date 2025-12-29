ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Левый берег Киева дважды переключали на графики, но не получилось: в YASNO назвали причину

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 14:11
UA EN RU
Левый берег Киева дважды переключали на графики, но не получилось: в YASNO назвали причину Иллюстративное фото: на левом берегу все еще действуют экстренные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве все еще сложная ситуация после недавних ударов россияне по энергетической инфраструктуре. В частности, на левом берегу продолжают действовать экстренные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директор компании YASNO Сергея Коваленко.

По его словам, на правом берегу сейчас действуют графики отключений, но ограничения длительные. А вот что касается левого берега - там все же экстренные отключения света.

"Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям", - пишет Коваленко.

В то же время, в ДТЭК также сообщили, что левый берег столицы пока не имеет графиков, там действуют экстренные отключения света.

"К сожалению, ситуация со светом не позволяет вернуться к графикам отключений на Левом берегу столицы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированной атаки. Спасибо жителям Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов за понимание и поддержку", - говорят в компании.

Обстрелы энергетики Украины

27 декабря Россия снова нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив ударные дроны, крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Основными целями атак стали Киев и Киевская область.

В столице повреждения зафиксировали в семи районах. На правом берегу Киева действуют графиковые отключения электроэнергии, на левом - экстренные. По данным ДТЭК, десятки тысяч жителей до сих пор остаются без света.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение. Жителей призывают соблюдать меры безопасности.

По словам и.о. министра энергетики Артема Некрасова, Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.

