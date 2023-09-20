Україна стала ближчою до отримання винищувачів Mirage 2000D від Франції, - ЗМІ

Угода про отримання Україною деякої кількості винищувачів-штурмовиків Mirage 2000D від ВПС Франції просувається вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intelligence Online .

Зазначається, що делегація командувачів штабом ВПС України вирушила до Франції для узгодження деталей майбутньої угоди, в рамках якої вони отримають поки що невизначену кількість винищувачів Mirage 2000.

Зокрема, Україна зацікавлена у спеціалізованій штурмовій версії Mirage 2000D.

Підготовка пілотів уже могла розпочатися

Видання пише, що внаслідок домовленостей, досягнутих торік між президентами Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном, Франція вже могла почати підготовку контингенту українських льотчиків за системою озброєння "Міраж".

Це відбуватиметься упродовж кількох місяців на чотирьох базах: Нансі-Ош, Мон-де-Морсан, Веліс і Роморантен-Лантені.

Що відомо про Mirage 2000D

Mirage 2000D оптимізовано для польотів на малих висотах і наземної атаки/наземної підтримки, він може нести блоки електронної розвідки ASTAC, вдосконалені блоки ІЧ/CCTV/лазерного наведення, а також запускати крилаті ракети SCALP-EG/Storm Shadow і бомби з лазерним наведенням.

Франція має понад 50 таких літаків, які проходять модернізацію для поліпшення їхніх можливостей повітря-повітря і повітря-земля, а також додаткову, тактильну, централізовану систему атаки і навігації, яка полегшить пілотування.

Деякі з французьких Mirage 2000D були модернізовані радіостанціями VHF-FM і системою передачі відео ROVER, які разом із системою передачі даних Link 16 дають змогу безпечно обмінюватися інформацією, зібраною модулями літака з командними центрами або отримувати інформацію від дружніх сил на землі.

Чому ці літаки цікавлять Україну

Видання уточнює, що ці останні особливості мають зацікавити ВПС України, оскільки вони зможуть розширити кількість платформ, здатних запускати крилаті ракети Storm Shadow/Scalp EG (поки що використовуються на Су-24).

Також завдяки своєму каналу Link 16 вони зможуть отримувати інформацію в режимі реального часу від безлічі розвідувальних ресурсів, розгорнутих НАТО для допомоги Києву, та будуть сумісними з винищувачами F-16.

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українські пілоти нібито проходять навчання на Mirage 2000 у Франції. Пізніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат спростував такі дані.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що винищувачі Mirage 2000 не відповідають декільком важливим характеристикам, які Україна вважає за пріоритетні.

На початку вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський домовився з президентом Франції Еммануелем Макроном про тренування українських пілотів на винищувачах F-16.