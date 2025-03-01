Чому криза з Трампом закономірна та які сигнали отримала Україна: думка політолога

"Катастрофа, можливо, занадто сильно, хоча цей термін часто використовується і частково відповідає суті. Я інший термін застосую - криза. Одночасно раптова криза, яка виникла ситуативно внаслідок збігу емоційних обставин. Її не програмували, не хотіли ні Зеленський, ні Трамп, вони навпаки хотіли показати як добре домовляються, підписують угоду", - зазначив політолог.

На його думку, водночас криза, яка виникла, є закономірною і є наслідком зміни зовнішньої політики США і пов'язані з цим фактори.





"На превеликий жаль, це назрівало, нарив прорвався - резолюція в ООН, проблеми, які почали виникати в переговорному процесі, тому що помінялася політика США до Росії, до України і до визначення російсько-української війни, що й проявилося під час перепалки в Овальному кабінеті", - пояснив Фесенко.

Він додав, що були також суперечки щодо ресурсної угоди. Як вважає політолог, це ще кінець перепалки і може бути продовження.

За його словами, зараз гостра фаза кризи, як у відносинах між США та Україною, в першу чергу між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, і криза в потенційному мирному процесі. Криза принципово різних підходів.

Фесенко не виключаєть, що для України можуть бути негативні наслідки і з'являються ризики серйозні.

"Але сигнали з Білого дому - вони не хочуть ставити крапку в переговорах про завершення війни. І це дає нам певний шанс. Я думаю, зараз Україні треба змінити певною мірою підходи до стратегії і тактики переговорного процесу. І треба визнати декілька речей і рано чи пізно це треба було зробити. Зараз треба прийняти єдиний варіант завершення війни у всякому разі за Трампа - це припинення вогню", - вважає він.