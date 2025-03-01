Чому криза з Трампом закономірна та які сигнали отримала Україна: думка політолога
Криза між США та Україною є закономірною і назрівала протягом кількох місяців, ще до перепалки Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Україні, ймовірно, потрібно змінити підходи до стратегії і тактики переговорного процесу.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"Катастрофа, можливо, занадто сильно, хоча цей термін часто використовується і частково відповідає суті. Я інший термін застосую - криза. Одночасно раптова криза, яка виникла ситуативно внаслідок збігу емоційних обставин. Її не програмували, не хотіли ні Зеленський, ні Трамп, вони навпаки хотіли показати як добре домовляються, підписують угоду", - зазначив політолог.
На його думку, водночас криза, яка виникла, є закономірною і є наслідком зміни зовнішньої політики США і пов'язані з цим фактори.
"На превеликий жаль, це назрівало, нарив прорвався - резолюція в ООН, проблеми, які почали виникати в переговорному процесі, тому що помінялася політика США до Росії, до України і до визначення російсько-української війни, що й проявилося під час перепалки в Овальному кабінеті", - пояснив Фесенко.
Він додав, що були також суперечки щодо ресурсної угоди. Як вважає політолог, це ще кінець перепалки і може бути продовження.
За його словами, зараз гостра фаза кризи, як у відносинах між США та Україною, в першу чергу між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, і криза в потенційному мирному процесі. Криза принципово різних підходів.
Фесенко не виключаєть, що для України можуть бути негативні наслідки і з'являються ризики серйозні.
"Але сигнали з Білого дому - вони не хочуть ставити крапку в переговорах про завершення війни. І це дає нам певний шанс. Я думаю, зараз Україні треба змінити певною мірою підходи до стратегії і тактики переговорного процесу. І треба визнати декілька речей і рано чи пізно це треба було зробити. Зараз треба прийняти єдиний варіант завершення війни у всякому разі за Трампа - це припинення вогню", - вважає він.
Суперечка між Зеленським і Трампом
Президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон 28 лютого, де зустрівся з президентом Дональдом Трампом.
Під час спілкування у Білому домі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні.
Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Пізніше Володимир Зеленський достроково поїхав з Білого дому.
Трамп звинуватив президент України, що той нібито не готовий до миру.
Варто додати, у Вашингтоні також очікувалося підписання угоди між Україною та США щодо мінералів. Але цього не сталося.
Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.
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