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Почему кризис с Трампом закономерен и какие сигналы получила Украина: мнение политолога

Киев, Суббота 01 марта 2025 15:10
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Почему кризис с Трампом закономерен и какие сигналы получила Украина: мнение политолога Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталья Юрченко
Эксперт: Владимир Фесенко

Кризис между США и Украиной закономерен и назревал в течение нескольких месяцев, еще до перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Украине, вероятно, нужно изменить подходы к стратегии и тактике переговорного процесса.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Катастрофа, возможно, слишком сильно, хотя этот термин часто используется и частично соответствует сути. Я другой термин применю - кризис. Одновременно внезапный кризис, который возник ситуативно вследствие стечения эмоциональных обстоятельств. Его не программировали, не хотели ни Зеленский, ни Трамп, они наоборот хотели показать как хорошо договариваются, подписывают соглашение", - отметил политолог.

По его мнению, в то же время кризис, который возник, является закономерным и является следствием изменения внешней политики США и связанны с этим факторы.



"К большому сожалению, это назревало, нарыв прорвался - резолюция в ООН, проблемы, которые начали возникать в переговорном процессе, потому что поменялась политика США к России, к Украине и к определению российско-украинской войны, что и проявилось во время перепалки в Овальном кабинете", - пояснил Фесенко.

Он добавил, что были также споры по ресурсному соглашению. Как считает политолог, это еще конец перепалки и может быть продолжение.

По его словам, сейчас острая фаза кризиса, как в отношениях между США и Украиной, в первую очередь между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, и кризис в потенциальном мирном процессе.

Фесенко не исключает, что для Украины могут быть негативные последствия и появляются риски серьезные.

"Но сигналы из Белого дома - они не хотят ставить точку в переговорах о завершении войны. И это дает нам определенный шанс. Я думаю, сейчас Украине надо изменить в определенной степени подходы к стратегии и тактике переговорного процесса. И надо признать несколько вещей и рано или поздно это надо было сделать. Сейчас надо принять единственный вариант завершения войны во всяком случае при Трампе - это прекращение огня", - считает он.

Спор между Зеленским и Трампом и его коллегами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон 28 февраля, где встретился с президентом Дональдом Трампом.

Во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.

После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.

Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.

Стоит добавить, в Вашингтоне также ожидалось подписание соглашения между Украиной и США по минералам. Но этого не произошло.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

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