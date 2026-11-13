Почему на Киевщине продолжаются отключения света: в ДТЭК назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК .

"Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Наши энергетики четыре дня возвращали свет более 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад", - рассказали в компании.

Обстрелы повреждают не только местные сети, но и высоковольтные сети "Укрэнерго", по которым электроэнергия поступает в область. По этой причине применяются экстренные и стабилизационные отключения.

"Есть и другая проблема. Когда свет возвращается, все пытаются одновременно включить бойлеры, обогреватели и другую технику. Сети перегружаются, возникают новые аварии. Сейчас таких случаев сотни ежедневно", - пояснили в ДТЭК.