Чому Київ повернувся до графіків відключень світла після Нового року: відповідь YASNO

Після новорічних вихідних промисловість столиці відновлює роботу та підключається до споживання електроенергії. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

"Ми виходимо з новорічних свят, тому потрохи зростає споживання. Підключається промисловість до споживання. Дефіцит генерації нікуди не дівся, тому повертаємося до графіків. Але, на мій погляд, це гарна новина, бо графіки до кінця березня - це найбільш прийнятний сценарій для нас", - сказав Коваленко.