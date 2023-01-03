У Київській області вводять нові графіки відключень світла

Відсьогодні у Київській області починають діяти нові графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше. Нові графіки складаються з трьох категорій: Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла.

Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде.

Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.