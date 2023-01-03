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Чи відключатимуть світло в Україні сьогодні: відповідь Укренерго

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 11:43
Чи відключатимуть світло в Україні сьогодні: відповідь Укренерго Фото: відключень світла в Україні 3 січня не буде до 2 години дня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 11.00 вівторка, 3 січня, завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене. Обмеження споживання до 14:00 не застосовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

"Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

При цьому ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни.

"На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - додали в компанії.

Нагадаємо, у Києві станом на сьогодні, 3 січня діють екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні.

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