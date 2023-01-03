Почему Киев вернулся к графикам отключений света после Нового года: ответ YASNO

После новогодних выходных промышленность столицы возобновляет работу и подключается к потреблению электроэнергии. Поэтому из-за дефицита в Киеве вернулись к графикам стабилизационных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

"Мы выходим из новогодних праздников, поэтому понемногу растет потребление. Подключается промышленность к потреблению. Дефицит генерации никуда не делся, поэтому возвращаемся к графикам. Но, на мой взгляд, это хорошая новость, потому что графики до конца марта - это наиболее приемлемый сценарий для нас", - сказал Коваленко.