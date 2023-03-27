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Чому у Києві не вимикають опалення: пояснення КМДА

Фото: у КМДА розповіли, чому не вимикають опалення у Києві (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Рішення про відключення опалення у Києві має прийматися максимально виважено та з урахуванням погодних умов та перспективи стабільного потепління.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вечірній Київ", про це розповіли у пресслужбі заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

"Рішення про відключення опалення має прийматися максимально виважено та з урахуванням погодних умов та перспективи стабільного потепління. Бачимо, що протягом цього тижня зберігатиметься достатньо прохолодна погода і вночі очікується мінус 2-3 градуси", - повідомили у пресслужбі.

Зазначено також, що треба врахувати, що система теплопостачання міста Києва досить інертна і її не можна ввімкнути за один день після відключення. А будинки охолоджуються досить швидко.

"Тому ми орієнтуємось на погоду, щоб вимкнення опалення було синхронним потеплінню і мешканцям було комфортно. Особливо, коли мова йде про заклади соціальної сфери. Якщо ж вимкнути опалення, коли на вулиці прохолодно, люди догріватимуться електроприладами, що спричинить ризик аварійності та перевантаження в мережі", - пояснили у КМДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення.

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