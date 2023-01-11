Чому у Києві почали відключати електроенергію вночі: відповідь Yasno

За його словами, ситуація в енергосистемі та сприйняттям змін киянами залишається складною.

Так, він пояснив, що генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. За його словами, погода робить так, що жителі столиці більше користуються електроприладами та дістають обігрівачі. Це надто навантажує систему та збільшує дефіцит.

До того ж, деякі генераційні об'єкти пішли на планові ремонти.

"Я знаю, ви зараз вголос питаєте, чому в такий складний час генерацію відправляють на капремонти. Відповідь у тому, що без ремонтів вони просто вийдуть із ладу, і приведення їх до тями буде складним і дуже довгим. Такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала більші можливості, щоб відключення відбувалися непомітно", - зазначив Коваленко.

Так, нестачу генерації намагаються балансувати за допомогою ГЕС. Саме за цим і криється відповідь на запитання, чому почали відключати електроенергію вночі.

"Тому що ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються", - написав він.

Окрім того, гендиректор Yasno зазначив, що через стан мереж і генерації зараз на Києв дають приблизно 60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму близько 40% іде на об’єкти критичної інфраструктури. Залишок розподілять серед жителів.

"Складається так, що споживання зараз є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони відключаються повністю", - написав Коваленко.