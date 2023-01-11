Почему в Киеве начали отключать электроэнергию ночью: ответ Yasno

По его словам, ситуация в энергосистеме и восприятием изменений киевлянами остается сложной.

Так, он объяснил, что генерация уже давно не равняется потребностям электроэнергии. По его словам, погода делает так, что жители столицы больше пользуются электроприборами и достают обогреватели. Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит.

К тому же, некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты.

"Я знаю, вы сейчас вслух спрашиваете, почему в такое сложное время генерацию отправляют на капремонты. Ответ в том, что без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень длинным. Такие же капремонты происходили и до войны, только у системы были большие возможности, чтобы отключения происходили незаметно", - отметил Коваленко.

Так, недостаток генерации пытаются балансировать с помощью ГЭС. Именно за этим и кроется ответ на вопрос, почему начали отключать электроэнергию ночью.

"Потому что ресурс гидроэлектростанций является исчерпывающим, они не могут работать 24/7. Именно в ночные часы ГЭС набираются", - написал он.

Кроме того, гендиректор Yasno отметил, что из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают примерно 60% необходимых объемов. С этого доступного объема около 40% уходит на объекты критической инфраструктуры. Остаток распределят среди жителей.

"Получается так, что потребление сейчас очень неравномерно в течение суток, объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны отключаются полностью", - написал Коваленко.