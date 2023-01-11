Готові до викликів. в КМДА розповіли, коли Києву припинить загрожувати повний блекаут
Ситуація з енергосистемою у Києві вже не є такою безнадійною. З середини лютого столиці припинить загрожувати повний блекаут.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника для ТСН.
"Так, звичайно, нам може бути важко, після нових ракетних ударів. Але ситуація вже не є такою безнадійною. Ми будемо все робити, щоб зберегти весь комплекс тепло- та водопостачання столиці", - заявив Поворозник.
За словами заступника голови КМДА, Київ також готовий до того, що доведеться зливати воду з системи обігріву будинків, а для обігріву громадян будуть залучені "Пункти незламності".
"Ми вже готові до всіх викликів, які будуть перед нами стояти. Навіть до того, що від середини лютого будемо жити без загрози повного блекауту", - відзначив Поворозник.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Поворозник також пояснив, чи планують у Києві будувати укриття на зупинках громадського транспорту.
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