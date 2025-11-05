Чому "Іскандер-М" став складною ціллю для Patriot: пояснення Ігната

Ракета "Іскандер-М" може здійснювати незначні коливання під час заходу на ціль, що ускладнює роботу системи протиповітряної оборони Patriot.

Як розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, система Patriot збиває балістичні ракети в автоматичному режимі, тому їй складніше точно вирахувати момент перехоплення ракети, яка маневрує під час польоту.

"Втім, Patriot продовжує працювати, і результати збиття як “Іскандерів”, так і “Кинжалів” є", - наголосив Ігнат.

Росія частіше запускає "Іскандери"

Ігнат також зазначив, що Росія суттєво збільшила кількість пусків “Іскандерів-М”, порівняно з попередніми роками. Росія почала застосовувати "Іскандер-М" частіше і більше, з різних напрямків, у поєднанні з іншими засобами - БПЛА, крилатими ракетами.

"І це, своєю чергою, теж ускладнює їхнє збиття. Пропорція застосування балістичних ракет до крилатих зросла порівняно з попередніми роками. Плюс, одна батарея Patriot під час атаки "дивиться" в певному напрямку – вона не може бачити і вражати ворожі цілі на 360 градусів", - пояснив Ігнат.