Главная » Новости » Война в Украине

Почему "Искандер-М" стал сложной целью для Patriot: объяснение Игната

Украина, Среда 05 ноября 2025 10:04
UA EN RU
Почему "Искандер-М" стал сложной целью для Patriot: объяснение Игната Фото: Юрий Игнат (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Ракета "Искандер-М" может совершать незначительные колебания при заходе на цель, что затрудняет работу системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины".

Как рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, система Patriot сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме, поэтому ей сложнее точно вычислить момент перехвата ракеты, которая маневрирует во время полета.

"Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты сбития как "Искандеров", так и "Кинжалов" есть", - подчеркнул Игнат.

Россия чаще запускает "Искандеры"

Игнат также отметил, что Россия существенно увеличила количество пусков "Искандеров-М" по сравнению с предыдущими годами. Россия начала применять "Искандер-М" чаще и больше, с разных направлений, в сочетании с другими средствами - БПЛА, крылатыми ракетами.

"И это, в свою очередь, тоже усложняет их сбивание. Пропорция применения баллистических ракет к крылатым выросла по сравнению с предыдущими годами. Плюс, одна батарея Patriot во время атаки "смотрит" в определенном направлении - она не может видеть и поражать вражеские цели на 360 градусов", - пояснил Игнат.

Ранее мы писали о том, что Россия модернизировала ракеты "Искандер" и "Кинжал", чтобы обходить украинскую ПВО. Накануне зимы обновленные ракеты серьезно повредили заводы по производству дронов и критическую инфраструктуру.

В частности, уровень перехвата баллистических ракет Украиной улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, но упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков.

