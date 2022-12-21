Данілов про постачання ракет з Ірану до РФ: це буде додатковий виклик
Якщо Іран наважиться постачати Росії балістичні ракети, це стане додатковим викликом для України на тлі атак дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данилова "Голосу Америки".
"Ми чітко розуміємо, за даними нашої розвідки та розвідки наших партнерів, що відбувається з Іраном. Ми більш ніж впевнені, що це іранські дрони. Вони їх постачали РФ, на жаль, це відбувається і сьогодні. І для нас це є великим викликом. Мало того, нам достеменно відомо, що РФ веде з Іраном переговори про постачання іншого озброєння на територію Росії. З іншого боку, для нас це буде додатковий виклик, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не лише дрони, а й ракети», – наголосив Данілов.
За його словами, на відміну від ракет, українські військові вже навчилися відбивати атаки дронів, проте, на жаль, є й випадки, коли вони досягають своєї мети, і це виклик для України.
"Випадок - з 13 дронів 13 було збито. На жаль, є і випадки, коли вони досягають своєї мети. Для нас це так само виклик", - розповів він.
Що стосується 50% руйнування енергетичної системи, яка працює не на військових, а на цивільне населення, то на думку Данілова, на жаль, РФ як країна-терорист обрала саме такий шлях війни.
"На жаль, вони не знімають з порядку денного дуже просте питання, яке вони ставлять - це знищення нас як нації. Я більше, ніж впевнений, що вони нічим не відрізняються від Гітлера, який був у минулому столітті. Це сучасний такий же режим, такий же Гітлер. Якщо той знищував євреїв, то цей каже: «Я хочу знищити українців", - резюмував Данілов.
Раніше в інтерв’ю РБК-Україна голова Українського центру безпеки і співробітництва, радник Міноборони Сергій Кузан розповів, що Іран ще вагається - передавати Росії балістичні ракети чи ні. Якби Тегеран передав їхньому Кремлю, вони вже застосовувалися в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.