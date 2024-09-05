Чому графіки відключень світла залишилися, попри похолодання: пояснення Yasno

Він звернув увагу, що українці останнім часом часто запитують, чому графіки відключень світла залишаються навіть за умови похолодання.

"Слід почати з того, що енергетика обстрілюється майже щодня. Не лише 26 чи 27 серпня були спроби ворога розбити нашу систему. Зараз по суті відбувається зміна рейок на ходу поїзда", - зазначив Коваленко.

За його словами, за таких умов дуже складно прогнозувати, тому "Укренерго" досить часто коригує свій план і за потреби запроваджує екстрені відключення. Більше того, енергетики можуть самостійно відключати деякі лінії та підстанції.

"Навіщо це? Щоб уберегти систему від надмірних перевантажень. Чи буде так постійно? Ні, це екстрені тимчасові заходи. Завдяки їм дійсно робиться так, щоб годин зі світлом у нас ставало більше", - пояснив Коваленко.