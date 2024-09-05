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Почему графики отключений света остались, несмотря на похолодание: объяснение Yasno

Фото: в Украине действуют графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Графики отключений света в Украине продолжают действовать, несмотря на похолодание, поскольку энергетики ремонтируют поврежденные объекты. Обстрелы энергетики продолжаются практически ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

Он обратил внимание, что украинцы последнее время часто задаются вопросом, почему графики отключений света остаются даже при условии похолодания. 

"Следует начать с того, что энергетика обстреливается почти каждый день. Не только 26 или 27 августа были попытки врага разбить нашу систему. Сейчас по существу происходит смена рельсов на ходу поезда", - отметил Коваленко. 

По его словам, в таких условиях очень сложно прогнозировать, поэтому "Укрэнерго" достаточно часто корректирует свой план и при необходимости вводит экстренные отключения. Более того, энергетики могут самостоятельно отключать некоторые линии и подстанции. 

"Зачем это? Чтобы уберечь систему от чрезмерных перегрузок. Будет ли так постоянно? Нет, это экстренные временные меры. Благодаря им действительно делается так, чтобы часов со светом у нас становилось больше", - объяснил Коваленко. 

Что предшествовало

Напомним, в Украине после массированного обстрела 26 августа каждый день действуют графики отключений света.

С того времени ограничения электроснабжения стали менее жесткими. В частности, сегодня, 5 сентября, одновременно отключают только одну очередь.

При этом Центр противодействия дезинформации предупредил, что по оптимистическому сценарию зимой в среднем света не будет около 12 часов в сутки.

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