Почему графики отключений света остались, несмотря на похолодание: объяснение Yasno

Он обратил внимание, что украинцы последнее время часто задаются вопросом, почему графики отключений света остаются даже при условии похолодания.

"Следует начать с того, что энергетика обстреливается почти каждый день. Не только 26 или 27 августа были попытки врага разбить нашу систему. Сейчас по существу происходит смена рельсов на ходу поезда", - отметил Коваленко.

По его словам, в таких условиях очень сложно прогнозировать, поэтому "Укрэнерго" достаточно часто корректирует свой план и при необходимости вводит экстренные отключения. Более того, энергетики могут самостоятельно отключать некоторые линии и подстанции.

"Зачем это? Чтобы уберечь систему от чрезмерных перегрузок. Будет ли так постоянно? Нет, это экстренные временные меры. Благодаря им действительно делается так, чтобы часов со светом у нас становилось больше", - объяснил Коваленко.