Чому графіки відключень світла повернулись: енергетики назвали кілька причин

10:40 19.03.2026 Чт
2 хв
У ДТЕК назвали ключові причини відключень світла
aimg Костянтин Широкун
Фото: графіки відключень світла в Україні повернулись (Getty Images)

В Україні знову вводять графіки відключень світла через пошкодження росіянами об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії.

"Зараз в Україні знову діють обмеження подачі електроенергії. Введені графіки відключень для населення, обмеження потужності для підприємств, а в деяких регіонах можуть бути аварійні вимкнення", - зазначили у ДТЕК.

Головна причина – це пошкодження об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії, тому енергосистема не може передати достатню кількість електроенергії.

Також в Україні стало холодніше і похмуріше. Через це сонячні станції виробляють менше електрики. Водночас деякі атомні енергоблоки вже вийшли в планові ремонти. Ситуація може змінюватись протягом дня", - додали у ДТЕК.

Зазначається, що точний графік відключень можна дізнатись на сайті оператора системи розподілу, у чат-боті, у соцмережах ДТЕК, а також у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, внаслідок великої кількості російських масованих ударів по енергетичних об'єктах ситуація зі світлом в Україні цієї зими була вкрай важкою.

З потеплінням на початку весни ситуація з електропостачанням покращилася. Рівень споживання електроенергії скоротився, оскільки люди стали менше користуватися обігрівачами.

До слова, росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України в ніч на 14 березня, внаслідок чого знеструмили споживачів у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

