Почему графики отключений света вернулись: энергетики назвали несколько причин

"Сейчас в Украине снова действуют ограничения подачи электроэнергии. Введены графики отключений для населения, ограничения мощности для предприятий, а в некоторых регионах могут быть аварийные отключения", - отметили в ДТЭК.

Главная причина - это повреждение объектов, которые нужны для передачи электроэнергии, поэтому энергосистема не может передать достаточное количество электроэнергии.

Также в Украине стало холоднее и пасмурнее. Из-за этого солнечные станции производят меньше электричества. В то же время некоторые атомные энергоблоки уже вышли в плановые ремонты. Ситуация может меняться в течение дня", - добавили в ДТЭК.

Отмечается, что точный график отключений можно узнать на сайте оператора системы распределения, в чат-боте, в соцсетях ДТЭК, а также в приложении "Киев Цифровой".