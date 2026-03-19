Почему графики отключений света вернулись: энергетики назвали несколько причин

10:40 19.03.2026 Чт
2 мин
В ДТЭК назвали ключевые причины отключений света
aimg Константин Широкун
Фото: графики отключений света в Украине вернулись (Getty Images)

В Украине снова вводят графики отключений света из-за повреждения россиянами объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.

"Сейчас в Украине снова действуют ограничения подачи электроэнергии. Введены графики отключений для населения, ограничения мощности для предприятий, а в некоторых регионах могут быть аварийные отключения", - отметили в ДТЭК.

Главная причина - это повреждение объектов, которые нужны для передачи электроэнергии, поэтому энергосистема не может передать достаточное количество электроэнергии.

Также в Украине стало холоднее и пасмурнее. Из-за этого солнечные станции производят меньше электричества. В то же время некоторые атомные энергоблоки уже вышли в плановые ремонты. Ситуация может меняться в течение дня", - добавили в ДТЭК.

Отмечается, что точный график отключений можно узнать на сайте оператора системы распределения, в чат-боте, в соцсетях ДТЭК, а также в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, вследствие большого количества российских массированных ударов по энергетическим объектам ситуация со светом в Украине этой зимой была крайне тяжелой.

С потеплением в начале весны ситуация с электроснабжением улучшилась. Уровень потребления электроэнергии сократился, поскольку люди стали меньше пользоваться обогревателями.

К слову, россияне нанесли новый удар по энергообъектам Украины в ночь на 14 марта, в результате чего обесточили потребителей в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Больше по теме:
ЭлектроэнергияГрафики отключения светаДТЭКВторжение России в Украину