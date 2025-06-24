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Чому Європа поки не здатна зупинити Росію самостійно: пояснення політолога

Вівторок 24 червня 2025 09:25
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Чому Європа поки не здатна зупинити Росію самостійно: пояснення політолога Фото: політолог пояснив, чому Європа не готова стримувати РФ без США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Дмитро Левицький

Європа поки не має достатніх військових можливостей для стримування Росії без підтримки США. Ключова роль зараз - зберегти НАТО.

Про це в коментарі для матеріалу РБК-Україна "НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України" розповів політолог Володимир Фесенко.

На його думку, у Європи немає повноцінної системи протиповітряної оборони, супутникової розвідки та засобів виявлення ракетних запусків.

Ці можливості забезпечує США, що робить Альянс уразливим у разі послаблення трансатлантичної єдності.

"І тому треба створити цей комплекс. Фактично створити потужний військовий блок всередині Європи. Це можуть бути умовні автономні європейські сили в рамках НАТО, тому що зараз основу створює американський військовий контингент. Але щоб реально протистояти Росії, європейцям треба створити свої стратегічні наступальні озброєння. І сучасну посилену систему ППО. Поки цього немає. І швидко це зробити не вдасться, – пояснив експерт.

За словами Фесенко, ключове завдання Європи - врятувати НАТО при президенті США Дональді Трампі, зберігаючи США в Альянсі.

Саме тому, за його словами, генсек НАТО цьогоріч демонструє "дива дипломатичної гнучкості", щоб утримати США в організації.

Однак проблема Трампа вже стала ключовою в багатьох інших вимірах – від глобальних торгівельних відносин до ситуації з деякими міжнародними організаціями, які раніше забезпечували єдність і вплив Західного світу.

Саміт НАТО

Нагадаємо, що 24 червня в Гаазі стартував саміт НАТО, ключовим питанням якого стало збільшення оборонних витрат країн-членів з 2% до 5% ВВП.

Така вимога раніше неодноразово озвучувалася президентом США Дональдом Трампом, і тепер знову набирає ваги на тлі можливого його повернення до влади.

Глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що нинішній саміт, хоч і не є класичним для ухвалення рішень щодо партнерів, все ж може принести важливі новини для України. Адже збільшення витрат не лише зміцнить здатність Альянсу стримувати Росію, а й розширить можливості підтримки Києва.

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