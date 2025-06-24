Почему Европа пока не способна остановить Россию самостоятельно: объяснение политолога
Европа пока не имеет достаточных военных возможностей для сдерживания России без поддержки США. Ключевая роль сейчас - сохранить НАТО.
Об этом в комментарии для материала РБК-Украина"НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины" рассказал политолог Владимир Фесенко.
По его мнению, у Европы нет полноценной системы противовоздушной обороны, спутниковой разведки и средств обнаружения ракетных запусков.
Эти возможности обеспечивает США, что делает Альянс уязвимым в случае ослабления трансатлантического единства.
"И поэтому надо создать этот комплекс. Фактически создать мощный военный блок внутри Европы. Это могут быть условные автономные европейские силы в рамках НАТО, потому что сейчас основу создает американский военный контингент. Но чтобы реально противостоять России, европейцам надо создать свои стратегические наступательные вооружения. И современную усиленную систему ПВО. Пока этого нет. И быстро это сделать не удастся, - пояснил эксперт.
По словам Фесенко, ключевая задача Европы - спасти НАТО при президенте США Дональде Трампе, сохраняя США в Альянсе.
Именно поэтому, по его словам, генсек НАТО в этом году демонстрирует "чудеса дипломатической гибкости", чтобы удержать США в организации.
Однако проблема Трампа уже стала ключевой во многих других измерениях - от глобальных торговых отношений до ситуации с некоторыми международными организациями, которые ранее обеспечивали единство и влияние Западного мира.
Саммит НАТО
Напомним, что 24 июня в Гааге стартовал саммит НАТО, ключевым вопросом которого стало увеличение оборонных расходов стран-членов с 2% до 5% ВВП.
Такое требование ранее неоднократно озвучивалось президентом США Дональдом Трампом, и теперь снова набирает вес на фоне возможного его возвращения к власти.
Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что нынешний саммит, хоть и не является классическим для принятия решений по партнерам, все же может принести важные новости для Украины. Ведь увеличение расходов не только укрепит способность Альянса сдерживать Россию, но и расширит возможности поддержки Киева.
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