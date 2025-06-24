Почему Европа пока не способна остановить Россию самостоятельно: объяснение политолога

Европа пока не имеет достаточных военных возможностей для сдерживания России без поддержки США. Ключевая роль сейчас - сохранить НАТО.

По его мнению, у Европы нет полноценной системы противовоздушной обороны, спутниковой разведки и средств обнаружения ракетных запусков.

Эти возможности обеспечивает США, что делает Альянс уязвимым в случае ослабления трансатлантического единства.

"И поэтому надо создать этот комплекс. Фактически создать мощный военный блок внутри Европы. Это могут быть условные автономные европейские силы в рамках НАТО, потому что сейчас основу создает американский военный контингент. Но чтобы реально противостоять России, европейцам надо создать свои стратегические наступательные вооружения. И современную усиленную систему ПВО. Пока этого нет. И быстро это сделать не удастся, - пояснил эксперт.

По словам Фесенко, ключевая задача Европы - спасти НАТО при президенте США Дональде Трампе, сохраняя США в Альянсе.

Именно поэтому, по его словам, генсек НАТО в этом году демонстрирует "чудеса дипломатической гибкости", чтобы удержать США в организации.

Однако проблема Трампа уже стала ключевой во многих других измерениях - от глобальных торговых отношений до ситуации с некоторыми международными организациями, которые ранее обеспечивали единство и влияние Западного мира.