Почему Эрдоган обрушил критику на Израиль: мнение эксперта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике Израиль и поддержал террористическую группировку ХАМАС, ведь стремится стать лидером мусульманского мира и влиять на регион.

Высказывания Эрдогана о войне в Израиле

Недавно президент Турции называл напавших на Израиль террористов ХАМАС "освободителями", а их действия - якобы логичными. При этом он обвинил Израиль в зверствах на территории Сектора Газа.

После этого на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле Эрдоган назвал Израиль "военным преступником и оккупантом", а ХАМАС - "братьями". Он также отменил визит в Израиль. В ответ Израиль отозвал своих дипломатов.

Также отметим, что Эрдоган сравнил погибших палестинцев с жертвами российской агрессии против Украины.

Мнение эксперта

По мнению политолога Владимира Фесенко, Эрдоган решил воспользоваться ситуацией - словами о кресте и полумесяце напомнить о временах крестовых походов, противостоянии между Западом и мусульманским миром, которое является элементом антизападной риторики.

"Эрдоган дал понять, что претендует на роль лидера разъединенного мусульманского мира. Сработает ли это? Не уверен, но заявка есть. Такая игра Эрдогана не означает, что он вступит в бой с Израилем, США и Западом, никаких признаков подготовки к этому нет. Да и сам он не настолько глуп, чтобы делать вещи, противоречащие интересам Турции", - сказал он.

Кроме того, эксперт сравнил упоминание о Палестине в составе Османской империи с путинской идеей "русского мира". Таким образом, президент Турции заявляет о якобы праве влиять на регион на основе исторических связей.

"Но в реальности все проще. Например, нефть в Израиль поступает из Азербайджана через Турцию. Если Эрдоган настроен решительно, то, наверное, должен перекрыть поставки. Пока мы этого не видим. В его словах много пафоса, но политически Эрдоган продолжит действовать сдержанно, как и большинство арабских стран", - сказал Фесенко.