Чому електромобілю потрібні спеціальні шини: подробиці

Для початку скажемо, що будь-який електромобіль може обійтися і звичайними, "неелектромобільними" шинами – аби тільки вони натягнулись на його диски і підійшли за індексами швидкості та вантажопідйомності. Але і виробники "електричок", і їхні власники за рахунок особливих покришок намагаються хоча б на кілька відсотків пом’якшити проблемні характеристики батарейних машин.

Отже, нагадаємо, які мінуси має машина на електроприводі у порівнянні з традиційною автівкою з ДВЗ:

Більша маса через батареї, які в рази важчі за повний бак бензину чи "дизеля";

Швидке спустошення тягового акумулятора і потреба частіше поповнювати запас енергії в ньому;

Тривалий час "заправки" батареї;

Обмежена кількість зарядних станцій.

Для чого електромобілю особливі шини

Виходить, що основні недоліки електромобілів впираються в малий пробіг від зарядки до зарядки і в додаткові складності з цією зарядкою. А значить, кожному власнику було б вигідно, щоб така машина витрачала менше енергії. І шини справді можуть у цьому допомогти (наскільки суттєво, це вже інше питання).

Відтак, сьогодні вважається, що шини для електромобілів мають відповідати таким умовам:

Вищий індекс вантажопідйомності. Типовий електромобіль важить як мінімум на 10% більше за подібну машину з ДВЗ. Доволі часто через це потребується використовувати покришки з більшим індексом вантажопідйомності;

Мінімальна ширина. За можливістю колеса на електромобілі мають бути якомога вужчими. Нюанс у тому, що ширина шин помітно впливає і на аеродинамічний опір машини, і на його опір коченню по дорозі. Навіть якщо виробник електромобіля конструктивно не передбачив для конкретної моделі спеціальних супервузьких коліс, власники намагаються використовувати найбільш вузькі з широко доступних шин – шириною 155 мм чи 165 мм.

Знижений опір коченню. Оскільки більшість електромобілів все ще мають обмежений пробіг на одній зарядці, тому є сенс обирати так звані енергозберігаючі моделі гуми. Подібні шини є в каталогах усіх провідних шинних брендів, і в наш час виробники позиціонують їх саме як електромобільні.

Коротко

Як і інші заходи підвищення економічності автомобіля (незалежно від типу силового агрегата) на самих лише шинах суттєвого ефекту не досягнути. Тому для збільшення автономності електромобіля бажано вживати цілий комплекс заходів. Разом з придбанням енергозберігаючих шин варто опанувати економічний стиль керування, планувати раціональні маршрути, прибрати з поверхні машини все зайве типу нештатних антен, вітровичків, великих бризковиків, горішнього багажника тощо. І тоді під’їжджати до розетки доведеться справді не так часто.