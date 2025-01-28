Почему электромобилю нужны специальные шины: подробности

Для начала скажем, что любой электромобиль может обойтись и обычными, "неэлектромобильными" шинами - лишь бы только они натянулись на его диски и подошли по индексам скорости и грузоподъемности. Но и производители "электричек", и их владельцы за счет особых покрышек пытаются хотя бы на несколько процентов смягчить проблемные характеристики батарейных машин.

Итак, напомним, какие минусы имеет машина на электроприводе по сравнению с традиционной машиной с ДВС:

Большая масса из-за батарей, которые в разы тяжелее полного бака бензина или "дизеля";

Быстрое опустошение тягового аккумулятора и потребность чаще пополнять запас энергии в нем;

Длительное время "заправки" батареи;

Ограниченное количество зарядных станций.

Для чего электромобилю особые шины

Получается, что основные недостатки электромобилей упираются в малый пробег от зарядки до зарядки и в дополнительные сложности с этой зарядкой. А значит, каждому владельцу было бы выгодно, чтобы такая машина расходовала меньше энергии. И шины действительно могут в этом помочь (насколько существенно, это уже другой вопрос).

Следовательно, сегодня считается, что шины для электромобилей должны соответствовать следующим условиям:

Более высокий индекс грузоподъемности. Типичный электромобиль весит как минимум на 10% больше подобной машины с ДВС. Довольно часто из-за этого требуется использовать покрышки с большим индексом грузоподъемности;

Минимальная ширина. По возможности колеса на электромобиле должны быть как можно более узкими. Нюанс в том, что ширина шин заметно влияет и на аэродинамическое сопротивление машины, и на его сопротивление качению по дороге. Даже если производитель электромобиля конструктивно не предусмотрел для конкретной модели специальных суперузких колес, владельцы стараются использовать наиболее узкие из широко доступных шин - шириной 155 мм или 165 мм.

Сниженное сопротивление качению. Поскольку большинство электромобилей все еще имеют ограниченный пробег на одной зарядке, поэтому есть смысл выбирать так называемые энергосберегающие модели резины. Подобные шины есть в каталогах всех ведущих шинных брендов, и в наше время производители позиционируют их именно как электромобильные.

Вкратце

Как и другие меры повышения экономичности автомобиля (независимо от типа силового агрегата) на одних только шинах существенного эффекта не достичь. Поэтому для увеличения автономности электромобиля желательно принимать целый комплекс мер. Вместе с приобретением энергосберегающих шин стоит освоить экономичный стиль вождения, планировать рациональные маршруты, убрать с поверхности машины все лишнее типа нештатных антенн, ветровиков, больших брызговиков, верхнего багажника и т.д. И тогда подъезжать к розетке придется действительно не так часто.